В ГД предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше, чем предусмотрено законом. Об этом он сообщил 29 декабря.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание «ветеран труда», станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении Антропенко к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По словам депутата, сейчас статус ветерана труда дает социальные льготы, но не право на досрочный выход на пенсию, пишут "Известия".

«Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с теневой занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж», — сказал он «РИА Новости».