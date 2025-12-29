Я нашел ошибку
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
В ГД предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

148
В ГД предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше, чем предусмотрено законом. Об этом он сообщил 29 декабря.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание «ветеран труда», станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении Антропенко к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По словам депутата, сейчас статус ветерана труда дает социальные льготы, но не право на досрочный выход на пенсию, пишут "Известия".

«Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с теневой занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж», — сказал он «РИА Новости».

