80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика», инициированного руководством Главного Управления МВД России по Самарской области, сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников активно проводят работу по выявлению и пресечению фактов нелегальной торговли пиротехническими изделиями, алкогольной и спиртосодержащей продукции, хвойными деревьями.

Так, в Самаре полицейскими уже проверено более 150 точек продаж, во время которых изучались не только разрешительные документы на право торговли, но и законность нахождения продавцов и поставщиков на территории Российской Федерации. С каждым из них проводилась профилактическая беседа о недопустимости нарушения законодательства РФ.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре во время одного из рейдов пресекли незаконную торговлю хвойными деревьями возле проезжей части на улице Физкультурной. В отношении мужчины 1987 года рождения должностными лицами составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». С площадки, которая не входит в реестр мест, официально установленных органами местного самоуправления для торговли, изъято 80 деревьев.

Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушение ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115 ГД.

Сотрудники полиции призывают жителей и гостей региона соблюдать нормы, в том числе и торгового законодательства: осуществлять деятельность исключительно в утверждённых местах и с полным комплектом разрешительных документов.