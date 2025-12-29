В России наблюдается рост кадровой активности в строительной отрасли

В 2025 году строительный рынок столкнулся с заметным ростом кадровой активности. Спрос на работников в отрасли увеличился на 9%, а количество откликов соискателей выросло на 88%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы» и ГК «Развитие», с которым 29 декабря ознакомились «Известия».

Наиболее востребованы разнорабочие, сварщики, слесари, бетонщики и маляры. Максимальный прирост спроса за год показали облицовщики (+120%), электрогазосварщики (+119%) и сантехники (+77%). Сильнее всего количество вакансий увеличилось в Сахалинской области (+42%), Ленинградской области (+36%) и Ставропольском крае (+34%). По числу резюме лидируют Новосибирская, Челябинская, Нижегородская, Свердловская и Волгоградская области.

Эксперты связывают динамику с расширением строительства в регионах. В числе наиболее активных территорий — Подмосковье, Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области. Одновременно рынок фиксирует приток кадров из смежных сфер: заметнее всего переходят специалисты из продаж, страхования и недвижимости.

«Сегодня именно регионы становятся центрами роста отраслевых компетенций. В локациях, где девелоперы работают на долгосрочную перспективу и запускают крупные проекты, формируется устойчивая кадровая экосистема — от рабочих специальностей до инженерных команд. Мы видим, что всё больше молодых кадров начинают карьеру не в столице, а на региональных площадках: здесь выше темпы ввода жилья, больше практических задач и возможностей для профессионального роста», — отметил генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.