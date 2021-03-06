Vertu продолжает удивлять: представлен безумно дорогой гибкий смартфон Ayxta Fold

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Vertu продолжает удивлять после своего возрождения в 2018 году, передает iphones.ru со ссылкой на GizmoChina.

На этот раз компания анонсировала собственный складной смартфон с гибким дисплеем, который складывается наружу. Это Ayxta Fold 5G.

Устройство сделано на базе Royole FlexPai 2. Оснащено гибким OLED-экраном с диагональю 7,8 дюймов и разрешением 1920 x 1440 пикселей. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Камеры четыре:

▪️ Основная на 64 МП

▪️ Сверхширокоугольная на 16 МП

▪️ Телефото на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом

▪️ Дополнительный модуль на 32 МП

Корпус выполнен из высококачественной кожи. Удивительно, но здесь нет вставок из золота и драгоценных камней. Выпускается в нескольких цветах: чёрный, коричневый, красный, синий, оранжевый и другие.

Стоит Vertu Ayxta Fold 5G целых $7100 или 600 тыс. рублей. За эти деньги можно купить недорогую иномарку.