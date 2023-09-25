В 2023 году со станций КбшЖД было отправлено 365 контейнерных поездов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Куйбышеве он проживал во время эвакуации с 1941 по 1943 год.
К 117-летию Дмитрия Шостаковича в Самаре возложили цветы к памятнику композитора 
Зрительский зал был заполнен. По завершению концерта, зрители аплодировали Волжскому хору, встав с мест.
Волжский русский народный хор выступил в Луганске
"В случае установления вины оператору связи грозит штраф".
ФАС России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов
Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.
Армен Бенян проверил, как идет строительство поликлиники в Смышляевке
С его именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области.
Традиционно мужской баскетбольный сезон в Самаре открыл турнир памяти Приматова
Счастливой обладательнице Карты в подарок досталась клубная футболка.
В Самарской области Карту болельщика оформили 63 тысячи человек
"Сегодня возглавляя регион, Дмитрий Игоревич понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях".
Депутат Госдумы Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора
Турнир года собрал более 600 спортсменов из 21 страны.
Гиревики Самарской области вернулись с медалями чемпионата мира 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.15
0.11
EUR 102.25
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2023 году со станций КбшЖД было отправлено 365 контейнерных поездов

25 сентября 2023 17:45
196
Самыми популярными грузами в текущем году стали химикаты и сода, продукция пищевой и деревоперерабатывающей промышленностей.

В январе-августе 2023 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Куйбышевской железной дороги было отправлено 365 контейнерных поездов в направлении северо-западных и дальневосточных регионов РФ, а также Урала. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  На импорт поезда отправлялись в Китай, Индию, Вьетнам и Турцию.

В основном контейнерные поезда в текущем году были сформированы на станциях Безымянка, Химзаводская и Жигулевское Море (Самарская область), Пенза-2 (Пензенская область), Стерлитамак и Косяковка (Республика Башкортостан), Биклянь и Круглое Поле (Республика Татарстан).

Самыми популярными грузами, отправляемыми в контейнерных поездах, в текущем году стали химикаты и сода, продукция пищевой и деревоперерабатывающей промышленностей.

Отметим, что организация движения грузовых поездов по расписанию в интересах всех ключевых участников перевозочного процесса: грузовладельцы получают возможность гарантированной подачи подвижного состава и доставки грузов «точно в срок», собственники/операторы подвижного состава – улучшение показателей использования вагонов и их ритмичную подачу под погрузку, ОАО «РЖД» – более эффективное использование инфраструктуры, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
25 сентября 2023  17:58
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
662
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
251
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
279
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
266
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
327
Весь список