В 2023 году со станций КбшЖД было отправлено 365 контейнерных поездов

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В январе-августе 2023 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Куйбышевской железной дороги было отправлено 365 контейнерных поездов в направлении северо-западных и дальневосточных регионов РФ, а также Урала. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На импорт поезда отправлялись в Китай, Индию, Вьетнам и Турцию.

В основном контейнерные поезда в текущем году были сформированы на станциях Безымянка, Химзаводская и Жигулевское Море (Самарская область), Пенза-2 (Пензенская область), Стерлитамак и Косяковка (Республика Башкортостан), Биклянь и Круглое Поле (Республика Татарстан).

Самыми популярными грузами, отправляемыми в контейнерных поездах, в текущем году стали химикаты и сода, продукция пищевой и деревоперерабатывающей промышленностей.

Отметим, что организация движения грузовых поездов по расписанию в интересах всех ключевых участников перевозочного процесса: грузовладельцы получают возможность гарантированной подачи подвижного состава и доставки грузов «точно в срок», собственники/операторы подвижного состава – улучшение показателей использования вагонов и их ритмичную подачу под погрузку, ОАО «РЖД» – более эффективное использование инфраструктуры, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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