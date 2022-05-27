В Wildberries рассказали о настоящих условиях возврата товаров

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В личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновленный раздел с информацией о покупках – в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров.

Кроме того, здесь же можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества:

– В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 000 ₽ и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь.

– Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток - 100 рублей за 1 вещь

Данная информация доступна на сайте www.wildberries.ru, на следующей неделе она также будет представлена и в пользовательских приложениях.

«Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки. Со своей стороны, мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям – которых около 90% на нашей платформе – и бесплатные возвраты»», – рассказали в пресс-службе.

Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Wildberries напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей – все подобные утверждения являются клеветой.