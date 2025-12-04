Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарской области заемщик Фонда развития промышленности запустил производство элементов сидений для Lada Iskra

208
В Самарской области заемщик Фонда развития промышленности запустил производство элементов сидений для Lada Iskra

Компания «Таврия» – один из поставщиков текстильных изделий для российского автопрома – автоматизировала участок кроя обивочных материалов на производстве в Сызрани и приступила к промышленному производству обивок сидений для автомобилей Lada Iskra.

Общие инвестиции в развитие производства составили около 22 млн рублей. Из них 10 млн рублей в виде льготного займа по программе «Лизинговые проекты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Еще 11 млн рублей направила лизинговая компания «ДельтаЛизинг».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул стратегическую важность подобных инициатив для социально-экономического развития региона. «Фонд развития промышленности - наш ключевой партнер. Плодотворное сотрудничество позволяет нам не только запускать новые производства, создавать рабочие места и внедрять инновации, но и последовательно укреплять промышленный и экономический потенциал Самарской области», – отметил глава региона.

Десять лет ФРП является ключевым партнёром: в Самарской области поддержано 58 проектов с общим объёмом финансирования около 30 миллиардов рублей.

Министр промышленности и торговли региона Денис Гурков в свою очередь подчеркнул, что поддержка автомобильной промышленности и производителей автокомпонентов остаётся одной из ключевых задач в условиях развития современной экономики. «Мы видим конкретные результаты такой поддержки: только в текущем году по программам автокомпонентов помощь была оказана пяти предприятиям на общую сумму 6,6 миллиардов рублей, что способствует локализации и технологическому суверенитету отрасли», – прокомментировал Денис Гурков.

Компания «Таврия» приступила к выпуску четырех комплектаций обивок сидений для Lada Iskra в двух вариантах дизайна – в черно-серых тонах и с контрастной декоративной отстрочкой и яркими вставками. Среди основных преимуществ обивки – грязеотталкивающие свойства ткани, обеспечивающие долговечность, простоту в уходе и сохранение внешнего вида салона.

Средства займа ФРП компания направила на приобретение в лизинг двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа, которые позволят изготавливать до 83 тыс. изделий в год. Общий объем производства обивок на предприятии может возрасти на 37% – до 300 тыс. шт. в год.

«Автоматизация участка кроя – это стратегическое решение, необходимое для соответствия стандартам крупнейшего федерального заказчика и обеспечения высокого качества нашей продукции. Благодаря ДельтаЛизингу и Фонду развития промышленности мы смогли реализовать проект в кратчайшие сроки и без изъятия оборотных средств», – рассказал директор ООО «Таврия» Александр Бычков.

Продукция сызранского предприятия используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей «АвтоВАЗа», включая популярные модели Lada Iskra, Granta и Niva.

Внедрение современных автоматизированных комплексов позволило нарастить на 66% раскройные мощности предприятия и снизить затраты на раскрой материалов за счет перехода с услуг аутсорсинга на собственное производство.

Фото: Фонд развития промышленности

В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
