В Самарской области заемщик Фонда развития промышленности запустил производство элементов сидений для Lada Iskra

Компания «Таврия» – один из поставщиков текстильных изделий для российского автопрома – автоматизировала участок кроя обивочных материалов на производстве в Сызрани и приступила к промышленному производству обивок сидений для автомобилей Lada Iskra.

Общие инвестиции в развитие производства составили около 22 млн рублей. Из них 10 млн рублей в виде льготного займа по программе «Лизинговые проекты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Еще 11 млн рублей направила лизинговая компания «ДельтаЛизинг».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул стратегическую важность подобных инициатив для социально-экономического развития региона. «Фонд развития промышленности - наш ключевой партнер. Плодотворное сотрудничество позволяет нам не только запускать новые производства, создавать рабочие места и внедрять инновации, но и последовательно укреплять промышленный и экономический потенциал Самарской области», – отметил глава региона.

Десять лет ФРП является ключевым партнёром: в Самарской области поддержано 58 проектов с общим объёмом финансирования около 30 миллиардов рублей.

Министр промышленности и торговли региона Денис Гурков в свою очередь подчеркнул, что поддержка автомобильной промышленности и производителей автокомпонентов остаётся одной из ключевых задач в условиях развития современной экономики. «Мы видим конкретные результаты такой поддержки: только в текущем году по программам автокомпонентов помощь была оказана пяти предприятиям на общую сумму 6,6 миллиардов рублей, что способствует локализации и технологическому суверенитету отрасли», – прокомментировал Денис Гурков.

Компания «Таврия» приступила к выпуску четырех комплектаций обивок сидений для Lada Iskra в двух вариантах дизайна – в черно-серых тонах и с контрастной декоративной отстрочкой и яркими вставками. Среди основных преимуществ обивки – грязеотталкивающие свойства ткани, обеспечивающие долговечность, простоту в уходе и сохранение внешнего вида салона.

Средства займа ФРП компания направила на приобретение в лизинг двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа, которые позволят изготавливать до 83 тыс. изделий в год. Общий объем производства обивок на предприятии может возрасти на 37% – до 300 тыс. шт. в год.

«Автоматизация участка кроя – это стратегическое решение, необходимое для соответствия стандартам крупнейшего федерального заказчика и обеспечения высокого качества нашей продукции. Благодаря ДельтаЛизингу и Фонду развития промышленности мы смогли реализовать проект в кратчайшие сроки и без изъятия оборотных средств», – рассказал директор ООО «Таврия» Александр Бычков.

Продукция сызранского предприятия используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей «АвтоВАЗа», включая популярные модели Lada Iskra, Granta и Niva.

Внедрение современных автоматизированных комплексов позволило нарастить на 66% раскройные мощности предприятия и снизить затраты на раскрой материалов за счет перехода с услуг аутсорсинга на собственное производство.

Фото: Фонд развития промышленности