В Самарской области билайн продолжает масштабную модернизацию сети

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Оператор билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE* и увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi**. Все эти работы были выполнены в Самарской области.

В 2022-м году компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и внедрила в работу сразу две новые технологии.

Для увеличения надежности сети оператор в апреле запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на всей территории Самарской области. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Стоит отметить, что новый сервис VoWiFi уже показал свою востребованность. Например, за полгода общая продолжительность всех разговоров по технологии VoWiFi выросла почти в 2 раза***.

Еще более широкое распространение получил сервис VoLTE (Voice over LTE) – голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. В Самаре и в других городах области она работает уже с начала февраля 2022 года, и ежемесячно тысячи новых пользователей оценивают удобство этого сервиса. К концу года число активных пользователей VoLTE увеличилось на 35%****, а общее количество проговоренных минут в этой сети в декабре превысило 33 млн минут.

В 2022-м году для ускорения интернета в Самарской области билайн начал рефарминг, после завершения которого увеличится используемый частотный диапазон в сети 4G. Эффект от этих работ можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получат скоростное трехполосное шоссе, что увеличит скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), смогут использовать сразу «три полосы».

Стоит отметить, что в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% – слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

«Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть трафика, и увеличение частотного диапазона позволит нам значительно улучшить скоростные параметры мобильного интернета. Рефарминг, начатый нами в прошлом году, уже практически завершен в Тольятти и скорость передачи данных в сети 4G возросла более чем на 30%. Теперь тольяттинцы могут получать непрерывный и стабильный доступ к интернету дома, на работе и в пути. Например, быстрее загружать страницы, воспроизводить видео и музыку в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций станет четче. Работы на оставшихся территориях идут полным ходом и будут окончены в течение нескольких месяцев», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

* VoLTE - голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

*** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов июнь 2022 г. – декабрь 2022 г.

**** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов февраль 2022 г. – декабрь 2022 г.

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Фото: билайн