В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"

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Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание микрометеорита, заявил в четверг исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия – это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сказал Крикалев.

Он напомнил, что в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции. Корабль был осмотрен с помощью камер российского и американского сегментов МКС, утечка подтвердилась.

Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина дополнительно с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность корабля. Данные переданы наземным специалистам для изучения.

Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.

Фото : космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров