В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»

Сегодня, в День пассажира, в пассажирском вагонном депо Самара была открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная».



Вода полностью соответствует ГОСТу. Она успешно прошла все необходимые химические, микробиологические и радиологические исследования. Анализы проводились на перечень из 80 компонентов.



Для создания производственной линии было оборудовано помещение, в котором и производится подготовка и розлив воды в пластиковые 19-литровые ёмкости. Линию обслуживают два работника и мастер.



Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года.



Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей, что позволит полностью обеспечить потребности пассажиров в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой Куйбышевской железной дороги