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В ОДК-Кузнецов подвели итоги акции «Неделя без турникетов»

2 ноября 2022 14:41
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ОДК-Кузнецов дважды в год открывает свои двери для учеников опорных школ и учебных заведений среднего профессионального образования.

Свыше 400 старшеклассников Самарской области посетили ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», инициированной «Союзом машиностроителей России». В акции приняли участие ученики 13 учебных заведений, с которыми «ОДК-Кузнецов» ведет совместную профориентационную работу.

С 10 по 28 октября на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации проведено 18 экскурсий для школьников физико-математических классов, студентов и педагогов. ОДК-Кузнецов, участвуя в акции «Неделя без турникетов», дважды в год открывает свои двери для учеников опорных школ и учебных заведений среднего профессионального образования.

По сложившейся за несколько лет традиции гости предприятия посещают музей ОДК-Кузнецов – знакомятся с образцами техники от созданных в начале прошлого века поршневых отечественных моторов до современных газотурбинных и ракетных двигателей. Экскурсии по заводу проводили непосредственно работники тех подразделений, которые посещали участники акции. Учащиеся, не скрывая своего интереса, задают вопросы об истории предприятия, его современном состоянии, востребованных профессиях и карьерных возможностях.

«Акция «Союза машиностроителей России» «Неделя без турникетов» для ОДК-Кузнецов – неотъемлемая часть профориентационной работы, которая на предприятии набирает обороты с каждым годом, - отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев. - По мере открытия новых участков и производств мы расширяем программу посещения ребятами ОДК-Кузнецов. Еще несколько лет назад школьники посещали музей, один из механообрабатывающих цехов и «сборку». И вот буквально за последние 4 года к экскурсии добавились центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», где на современном оборудовании изготавливаются и проходят контроль качества детали с зубчатым зацеплением, новое производство компрессоров газотурбинных двигателей, современные инструментальное и гальваническое производства, а также готовящееся к открытию сварочное производство с новейшим высокопроизводительным оборудованием, на котором будут вестись сварка и пайка, нанесение теплозащитных покрытий. В будущем году маршрут еще расширится за счет новых объектов».

 

Фото:    ОДК-Кузнецов 

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