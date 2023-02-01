В ОДК-Кузнецов подписан новый коллективный договор

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В ОДК-Кузнецов, самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, подписан Коллективный договор на 2023-2026 гг. Документ, подписанный управляющим директором ОДК-Кузнецов Алексеем Соболевым и председателем первичной профсоюзной организации Натальей Крапивко, регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и трудовым коллективом на ближайшие три года.

В Коллективном договоре сохранены обязательства, действовавшие в предыдущей редакции документа, а также появились новые льготы для работников предприятия.

Так, введены новые виды материальной помощи – многодетным родителям ко Дню знаний, работникам, получившим образование без отрыва от производства, работникам, призванным с предприятия на военную службу и возвратившимся на производство. Пункт о доплате за ученую степень теперь тоже внесен в Коллективный договор.

Стороны договорились о совместном проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, определили финансирование Совета ветеранов ОДК-Кузнецов.

Некоторые положения Договора реализовывались на практике, но не были формализованы – в их числе бесплатная доставка автотранспортом предприятия рабочих, трудящихся в многосменном режиме, и работников самой удаленной площадки – обособленного подразделения «Винтай», обеспечение сотрудников корпоративным питанием, их медицинское обслуживание в медцентре на территории предприятия, участие в жилищной программе.

«Коллективный договор – важный документ, который формализует и закрепляет дополнительные социальные обязательства работодателя. Новый Коллективный договор учитывает изменившиеся запросы работников, стимулирует к повышению квалификации, направлен на улучшение условий труда», - заявил заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

«Коллективный договор нашего предприятия по объему содержащихся в нем социальных гарантий является одним из лучших в отрасли и Самарской области. Это сложный документ, он защищает права работников, дает им больше социальных льгот. Большую часть предложений работников, внесенных на цеховых конференциях, удалось включить в коллективный договор», - отметила председатель ППОО ПАО «ОДК-Кузнецов» Наталья Крапивко.

Документ доступен на официальном интернет-сайте ОДК-Кузнецов www.uec-kuznetsov.ru и на корпоративном информационном портале. Ежегодная конференция по итогам выполнения коллективного договора в 2022 году запланирована на начало марта.