В ОДК-Кузнецов открыто новое механообрабатывающее производство

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На самарском предприятии ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) открыт новый механообрабатывающий корпус на площадке опытного производства, расположенной в пос. Управленческий. В ходе церемонии открытия 46 сотрудникам предприятия вручены отраслевые награды за вклад в создание новых двигателей и развитие предприятия.

В новом корпусе опытного механообрабывающего производства площадью 5,8 тыс. кв. м разместятся подразделения механического цеха и заводской лаборатории, их основной задачей станет выпуск и контроль качества деталей и элементов двигателей, которые ОДК-Кузнецов производит в интересах основного заказчика – государства – в рамках гособоронзаказа, а в перспективе государственного гражданского заказа. Здесь будут обрабатываться и проходить контроль качества детали для авиационных и наземных двигателей, в том числе перспективных, то есть только разрабатывающихся конструкторами ОДК-Кузнецов. К примеру, мощности цеха могут быть задействованы в производстве элементов для двигателей, изготовляемых в рамках государственного оборонного заказа, промышленных газотурбинных двигателей мощностью 32 мегаватта НК-36СТ-32 для газоперекачивающих агрегатов и НК-37СТ-32 для энергетики, а также двигатели для отечественных тяжелых вертолетов ПД-8В, работа над которым стартовала в ОДК-Кузнецов в 2023 году.

Для оборудования заводской лаборатории специально заказаны уникальные испытательные машины для температурных, гидравлических и статических испытаний изделий и материалов, оборудование для химической лаборатории, металлографического анализа, стереомикроскопы и масс-спектрометры. Техника сложна настолько, что персонал проходит через дополнительное обучение, чтобы работать на ней. Такие вложения в оборудование существенно повысят качество деталей, проходящих строгий контроль.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Самарской области Николай Чернышев, заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации, председатель совета директоров ОДК-Кузнецов Вячеслав Тищенко и управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев. Сотрудники предприятия были отмечены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и губернатора Самарской области, удостоены благодарностей Объединенной двигателестроительной корпорации и Госкорпорации Ростех.

Обращаясь к коллективу, собравшемуся на открытие, управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев отметил:

«В преддверии Нового года хорошей традицией для ОДК-Кузнецов стало открытие новых производств. Сегодня мы открываем четырнадцатый объект за пять лет! В этом году введен в эксплуатацию новый корпус опытно-конструкторского бюро, завершено строительство корпуса производства турбин и центральной заводской лаборатории, и вот – новый корпус мехобработки. Мы продолжаем создание центра компетенций по крупногабаритным жаропрочным деталям, работы над которым завершатся вводом в эксплуатацию корпуса металлургического производства. Благодаря наращиванию темпов и объемов производства мы планомерно движемся вперед, восстановили те компетенции, которыми славится наше предприятие – производство одних из самых больших и мощных газотурбинных двигателей в мире. Самое главное, у нас есть будущее, уверенность в котором определяется трудом коллектива».

«ОДК-Кузнецов укрепляет свою мощь, обеспечивает технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны. Вы, уважаемые коллеги, решаете самые сложные и важные государственные задачи. Вы – опора нашей большой страны. Уверен, что в будущем благодаря поддержке Министерства промышленности Российской Федерации, регионального правительства, благодаря уверенному руководству предприятия и слаженной работе многотысячного коллектива ОДК-Кузнецов мы будем достигать новых побед на благо нашей большой страны. Я благодарю вас за труд, за искреннее отношение к делу, профессионализм, за преданность профессии», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, поздравляя коллектив.