В НАСА сообщили, что корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек, в том числе россиянку Анну Кикину, НАСА ведет прямую трансляцию, сообщает РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя состоялся в расчетные 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск). По технологии SpaceX первая ступень ракеты-носителя вскоре после старта совершит посадку на баржу в Атлантике для последующего использования. Корабль продолжит движение на орбиту, его автоматическая стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, ориентировочно в 16.57 (23.57 мск) в четверг.

"Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля (от ракеты-носителя - ред.)", - сообщила ведущая трансляции через 12 минут после запуска. Незадолго до этого первая ступень ракеты успешно вернулась, сев на площадку в океане.

Crew Dragon доставит на орбиту дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также астронавта из Японии Коити Вакату, для которого это пятый полет в космос. Планируется, что экипаж будет оставаться на МКС около 150 дней и вернется на Землю в марте будущего года.

Анна Кикина - первый российский космонавт, совершающий полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, это стало возможно в рамках достигнутого в июле между НАСА и "Роскосмосом" соглашения о перекрестных полетах.

Фото: AFP 2022 / Jim Watson / РИА Новости