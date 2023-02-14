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В марте новый туристический поезд отправится из Самары в Киров

14 февраля 2023 15:41
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Трехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой Вятского края. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары, Пензы и Саранска.

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» 24 марта с железнодорожного вокзала Самары отправится первый туристический поезд сообщением Самара – Киров. Трехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой Вятского края. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары, Пензы и Саранска.

В столице Вятского края можно будет прогуляться в историческом квартале старой Вятки, где расположены сохраненные купеческие дома, посетят Набережную Грина и Александровский сад с воздушными ротондами XIX века. В ходе экскурсионной программы туристы также смогут увидеть экспозицию Музея истории Хлынова, узнать о становлении шоколадного дела на Вятке и вместе с Вятским Воеводой и его верными атаманами освоят стрельбу из лука, метание копья, а также катание на лошадях.

Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанной экскурсионной программе в рамках проекта «Вагон знаний». Юные путешественники побывают в палеонтологическом музее, увидят оригиналы работ братьев Васнецовых в художественном музее и познакомятся с астрофизическими явлениями в детском космическом центре с планетарием. В завершении программы ребята познакомятся с Вятской Кикиморой в уникальном интерактивном парке с комплексом стилизованных построек и аттракционов «Заповедник сказок», расположенном в сосновом лесу Заречного парка.

В составе поезда – вагон-ресторан, комфортабельные вагоны категории купе, плацкарт и СВ последних лет постройки.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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