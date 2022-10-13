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В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP

13 октября 2022 15:57
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Специалисты билайн бизнес настроили ежедневное резервное копирование всех виртуальных машин.

Оператор билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») в сжатые сроки создал для компании CMWP новую IT-инфраструктуру. Процесс был реализован на мощностях beeline cloud, которые обеспечили запуск сервисов для миграции данных и приоритизации развёртывания (1С, почта и каталоги) до сервисов, отвечающих за VDI, файловое хранилище и др.

Специалисты билайн бизнес настроили ежедневное резервное копирование всех виртуальных машин. Отдельной задачей было обеспечение миграции данных из зарубежной инфраструктуры — почтовый архив (порядка 5 Тб), файловый массив (около 14 Тб) и все базы данных (более 250 Гб). Все эти операции, учитывая как копирование на внешние HDD, так и актуализацию данных, были выполнены за два месяца.

Совместная работа нескольких экспертных команд билайн бизнес позволила оперативно развернуть всю сетевую инфраструктуру, начиная с архитектуры, перенастройки коммутаторов и точек доступа до тщательной настройки подсетей. Вначале были развернуты критичные бизнес-приложения и перенесены данные, а затем оперативно переконфигурированы рабочие машины каждого сотрудника с учётом всех обновлений.

В итоге проведенных работ CMWP стал владельцем собственной автономной корпоративной инфраструктуры. Переход сотрудников на локальные сервисы прошел с минимальным стрессом: в работе для них почти ничего не изменилось, а на период миграции была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов. Теперь у компании есть полный набор сервисов и платформ для решения всех необходимых задач. С помощью билайн бизнес сохранилась возможность предоставлять клиентам корпоративные сервисы “под ключ”, включая решения на базе ПО от зарубежных вендоров. Сейчас CMWP планирует оценить новую IT-инфраструктуру и определить вектор её дальнейшей модернизации для подключения новых сервисов и увеличения отказоустойчивости.

Весной 2022 компания Commonwealth Partnership (CMWP) вышла из состава международной Cushman & Wakefield Inc., что повлекло за собой необходимость срочного переноса IT-инфраструктуры и поиск альтернативы для привычных решений. Компании было важно иметь стабильные и настроенные ключевые сервисы: корпоративную почту и файловое хранилище, ИБ-решения и виртуальные рабочие столы, 1С для кадров и бухгалтерии, а также ВКС и сетевые сервисы.

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Фото:   билайн

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