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В 2023 году на КбшЖД улучшены экологические показатели воздействия производственной деятельности на окружающую среду

5 февраля 2024 11:47
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В 2023 году на КбшЖД улучшены экологические показатели воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Так, достигнуто сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 9%, сброса недостаточно-очищенных сточных вод на 41,8%, водопотребления на 1,7%.

На полигоне железной дороги ведется планомерная работа по переводу мазутных и угольных котельных на экологически чистые виды топлива. Одним из наиболее значимых проектов, реализованных в 2023 году, стал ввод в эксплуатацию новой газовой котельной на станции Сызрань-1 (Самарская область), взамен котельной работающей на мазуте.

Также в 2023 году на электротермию переведены угольные котельные на станциях Хлудово (Тамбовская область), Базарная и Вырыпаевка (Ульяновская область). В 2024 году планируется завершить работы по переводу с мазутного на газовый вид топлива котельной на станции Ульяновск-Центральный (Ульяновская область).

Кроме того, в 2023 году на станции Ульяновск-Центральный был реализован масштабный экологический проект по ремонту очистных сооружений с заменой водоочистного оборудования, что позволило довести качество очистки производственных сточных вод до нормативных требований.

В течение года железнодорожники приняли участие в 52 экологических акциях федерального и регионального значения. В рамках акций бы проведена уборка полосы отвода железной дороги и муниципальных образований общей площадью более 1,4 млн кв.м, высажено 60 тыс. деревьев.

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