Универмаг российских дизайнеров SLAVA придет в Самару на место ушедших иностранных брендов

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Компания Magic Group открывает первый в Поволжье и самый большой в России Универмаг российских дизайнеров SLAVA в самарском ТК «Амбар» (входит в состав холдинга «Глобал Вижн»). Официальное открытие состоится 24 сентября.

Первый в Поволжье Универмаг SLAVA откроется на площади 1000 кв. м. Здесь будут представлены бренды из разных регионов России, такие как: «ДНК Россия», ANETA UOTMAN, PUR PUDRA, 2 EAGLES, l cosmetics, Something Special, SENOCHKINA, RNB, Autograph.for.you, EL EGOISTO, ЖARR Official и другие. Кроме того, в универмаге будут представлены локальные бренды Поволжского региона: «Волга Мама», Tucan, INGREDIENT, Irina Tarasenko, GUAN studio, «Артелъ "ВОСКРЕСЕНИЕ» и другие. Всего покупателям будет предложено более 150 российских брендов с капсульными коллекциями различных моделей: от пуховиков до легких топов, от вечерних луков до домашней одежды. Ассортимент дополнят актуальные для всех возрастов украшения: серьги, подвесы, колье, браслеты, кольца. Кроме того, в универмаге можно будет найти российскую уходовую косметику для лица и тела, посуду и товары для дома, пастельное белье и декор от производителей из разных регионов РФ. Покупателей порадуют скидками на новые коллекции дизайнеров, уже завоевавших репутацию и имя в мире российского фэшна.

Первые проекты SLAVA открывались, как временные форматы с 2015 года. С 2020 открылось несколько постоянных концепций в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Благовещенске. С сентября модное пространство будет представлено в Самаре.