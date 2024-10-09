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«Умный дом» от резидента «Жигулёвской долины»
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«Умный дом» от резидента «Жигулёвской долины»

9 октября 2024 14:39
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Компания «Аиралаб Рус» занимается созданием гражданской сети мониторинга за состоянием воздуха, проектом водного дрона-эколога.

Компания «Аиралаб Рус», являясь резидентом «Жигулёвской долины», занимается созданием гражданской сети мониторинга за состоянием воздуха, проектом водного дрона-эколога. Опыт в робототехнике позволил создать новый проект - «умный дом», к реализации которого резидент технопарка уже приступил.

«Во всех проектах мы ориентировались на качество жизни рядового горожанина. В «умном доме» потребители получают комфорт и удобство в рамках здания, квартиры или дома», - отметил Иван Петров, исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус».

Сейчас в уже прошла испытание и успешно функционирует одна из систем «умного дома» для подземных паркингов, предотвращающая перелив сточных и дождевых коллекторов, контролирующая уровень загазованности.

«Умная кухня» позволяет проектировать и монтировать электрическую систему в старых домах, избегая штробления стен и защищая от протечек. Такой подход в электромонтаже оказался актуальным и в каркасных домах, где штробление стен, изготовленных из OSB панелей, невозможен.

Преимущества «умных технологий» «Аиралаб Рус» - собственная, премиальная система киберзащиты удаленного доступа, при этом доступная цена.

 

Фото:   пресс-служба «Жигулёвской долины»

Теги: Тольятти

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