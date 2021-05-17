Twitter удалил более 90% противоправного контента

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Администрация Twitter удалила более 90% противоправного контента. Принято решение прекратить замедлять работу сервиса в стационарных сетях, однако замедление трафика на мобильных устройствах пока сохранится, сообщается в понедельник на сайте Роскомнадзора, передает ТАСС.

"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами", - говорится в сообщении.

Принято решение не блокировать сервис, снять ограничения доступа к нему в стационарных сетях, сохранив замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.

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