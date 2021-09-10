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Три ситуации, когда стоит задуматься о смене гаджета

10 сентября 2021 17:14
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Эксперт Билайн, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети Алексей Верещагин рассказывает, когда стоит задуматься о покупке нового телефона.

Сентябрь уже полностью вступил в свои права: сотрудники выходят в офисы из отпусков, а школьники вернулись за парты. Кажется, что все уже готовы приступить к новому деловому и учебному году. Но готовы ли ваши смартфоны к такой активной работе? Эксперт Билайн, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети Алексей Верещагин рассказывает, когда стоит задуматься о покупке нового телефона. 

Сменить смартфон следует в том случае, если вы все чаще стали замечать, что работа с гаджетом приносит вам дискомфорт – слезятся глаза из-за нарушения в работе дисплея, вы плохо слышите своего собеседника, не можете разобрать его слова из-за устаревших динамиков и т.д.

Приобрести новый телефон также рекомендуется, когда его технические характеристики начали заметно «сдавать». Например, аккумулятор перестал держать заряд так же долго, как это было еще пару месяцев назад, или смартфон уже не может обеспечить вам скоростную работу всех установленных приложений, а о скачивании новых приходится и вовсе забыть. Более того, фитнес-браслет и умные часы, о которых вы так долго мечтали и, наконец, получили в подарок, отказываются подключаться к вашему телефону. 

А еще, имейте в виду, что такой спад функциональности гаджета может сыграть с вами злую шутку, если вам неожиданно придется перейти на удаленный формат работы или учебы. 

И, да, не стоит оставлять в стороне и такой, казалось бы, детский повод, что аппарат вам просто надоел. Доказано, что ваша эффективность и результативность так или иначе зависят от настроя, с которым вы приступаете к работе. А работать с удобным гаджетом, согласитесь, гораздо приятнее. 

Для тех, кто узнал себя выше, Билайн подготовил специальное предложение: скидка на новый смартфон и услуги связи в подарок в обмен на старый гаджет.  Сдать можно любое бывшее в использовании устройство в любом состоянии, а скидка будет суммироваться с оценочной стоимостью гаджета по программе Trade-In*. 

В рамках этого предложения можно подобрать тот смартфон, который будет соответствовать текущим потребностям владельца. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для школьников и студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra, которые помогут не только оперативно решать рабочие вопросы, но и снимать классные селфи для соцсетей и делать впечатляющие снимки природы во время путешествий.

Акция продлится до 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru 　

*Trade-In – это авторизованная программа, созданная для обмена старых устройств на новые. 

 

Фото:   пресс-служба Билайн

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