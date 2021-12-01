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Тольяттинская компания «ВИС-Авто» повышает производительность труда благодаря нацпроекту

1 декабря 2021 14:11
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«ВИС-Авто» выпускает пикапы на базе популярной модели Lada Granta. В линейке производителя больше 10 разновидностей фургончиков.

В 2021 году тольяттинская компания «ВИС-Авто» стала одним из 112 предприятий Самарской области, уже принявших участие в нацпроекте «Производительность труда», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу до 24-года вовлечь в нацпроект 169 компаний, это поможет реализовать региональную Стратегию лидерства, созданную по инициативе Губернатора на основе предложений, озвученных жителями области.

«ВИС-Авто» выпускает пикапы на базе популярной модели Lada Granta. В линейке производителя больше 10 разновидностей фургончиков: аварийно-спасательные, пожарные, кинологические, социальные.

В соответствии с новыми требованиями рынка «ВИС-Авто» активно занимается улучшением своих автомобилей и повышением их эксплуатационных качеств.

Уже несколько месяцев на предприятии работают тренеры – эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Для оптимизации выбрали пока один участок – цех сварки кузова пикап.

– В сварочном цехе на отдельных участках были простои. При анализе мы нашли около ста проблем и составили план мероприятий для достижения поставленных целей. Основным изменением стала транспортировка кузовов по цеху. Теперь рабочие используют тележки вместо кран-балки и вместо восьми пикапов в смену смогут выпускать двенадцать, – прокомментировал руководитель проекта РЦК Алексей Алтабаев.

Впереди еще несколько месяцев работы в рамках нацпроекта, но улучшения уже сегодня заметили и рядовые сотрудники предприятия.

– Эргономика для сотрудников станет лучше, сократится время протекания процесса по цеху. В дальнейшем мы будем придерживаться бережливого производства и надеемся, что производительность станет выше, – отметил мастер цеха сварки Сергей Севостьянов.

Фургоны «ВИС АВТО» ездят по всей стране. Они конкурентоспособны за счёт своей экономичности и мобильности, при грузоподъемности свыше 900 кг. В следующем году на заводе рассчитывают выпустить пять с половиной тысяч машин.

 

Фото:   правительство СО

 

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