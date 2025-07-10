Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»

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В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», компания «ТТС 630» (г. Тольятти) начала сотрудничество с региональным центром компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий за счёт внедрения современных инструментов управления и бережливого производства. Напомним, в феврале 2025 года Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

«ТТС 630» - современное предприятие по производству стеклоизделий и стеклопакетов является крупнейшим переработчиком стекла в Поволжском регионе. В рамках программы эксперты РЦК проведут обучение рабочей группы компании методикам бережливого производства. После завершения теоретического этапа специалисты приступят к диагностике производственных процессов на предприятии. По её результатам будет определён участок, где начнётся пилотное внедрение практик бережливого производства.

«Возможность повысить эффективность работы предприятия и продолжать развиваться далее очень важна в условиях импортозамещения. Мы активно развиваем собственные технологии и используем оборудование от проверенных партнёров дружественных нам стран. Обучение сотрудников бережливому производству позволит снизить издержки и ускорить выполнение заказов», — отметила руководитель проекта Мария Будилина.

Федеральный проект «Производительность труда» за более чем шесть лет охватил в регионе 204 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.

«Участие в федеральном проекте «Производительность труда» — важный шаг для дальнейшего роста предприятия. Мы поддерживаем такие инициативы и уверены, что внедрение передовых инструментов управления позволит не только повысить эффективность производства, но и создать новые точки роста для всей отрасли», — подчеркнул важность федпроекта глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Подробности об участии в федпроекте размещены на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области.