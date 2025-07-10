Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»
В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»
У жительницы Октябрьска украли канистру бензина и две пилы
У жительницы Октябрьска украли канистру бензина и две пилы
В Самаре спасли тонувшего мужчину
В Самаре спасли тонувшего мужчину
В Самарской области назначен ряд судей
В Самарской области назначен ряд судей
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина
В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина
В Самарском политехе создали масштабную модель несамоходного дизельного земснаряда для судостроительного завода
В Самарском политехе создали масштабную модель несамоходного дизельного земснаряда для судостроительного завода
Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»
Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
0
EUR 91.42
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»

10 июля 2025 13:14
125
Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»

В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», компания «ТТС 630» (г. Тольятти) начала сотрудничество с региональным центром компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий за счёт внедрения современных инструментов управления и бережливого производства. Напомним, в феврале 2025 года Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

«ТТС 630» - современное предприятие по производству стеклоизделий и стеклопакетов является крупнейшим переработчиком стекла в Поволжском регионе. В рамках программы эксперты РЦК проведут обучение рабочей группы компании методикам бережливого производства. После завершения теоретического этапа специалисты приступят к диагностике производственных процессов на предприятии. По её результатам будет определён участок, где начнётся пилотное внедрение практик бережливого производства.

«Возможность повысить эффективность работы предприятия и продолжать развиваться далее очень важна в условиях импортозамещения. Мы активно развиваем собственные технологии и используем оборудование от проверенных партнёров дружественных нам стран. Обучение сотрудников бережливому производству позволит снизить издержки и ускорить выполнение заказов», — отметила руководитель проекта Мария Будилина.

Федеральный проект «Производительность труда» за более чем шесть лет охватил в регионе 204 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.

«Участие в федеральном проекте «Производительность труда» — важный шаг для дальнейшего роста предприятия. Мы поддерживаем такие инициативы и уверены, что внедрение передовых инструментов управления позволит не только повысить эффективность производства, но и создать новые точки роста для всей отрасли», — подчеркнул важность федпроекта глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Подробности об участии в федпроекте размещены на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
10 июля 2025  13:47
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
70
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
369
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
331
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
507
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
544
Весь список