«Тольяттиазот» реализовал инвестпроект по химводоочистке

109

АО «Тольяттиазот» завершил масштабный проект по установке отдельного блока химводоочистки с автономным насосным и емкостным оборудованием. Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.

Применение новой схемы водоподготовки обусловлено необходимостью обеспечения сырьем агрегата по производству карбамида №3. В рабочем состоянии агрегат потребляет 200 кубических метров обессоленной воды в час. Дополнительная установка закрывает производственные потребности в полном объеме, а также позволяет получать ресурс регламентного качества.

Инвестпроект разработан на основе концепции, предложенной сотрудниками ТОАЗа. В ходе его реализации создан еще один блок ионообменных фильтров и две линии ионообменного обессоливания осветленной воды. За счет их интеграции в действующую технологическую схему общая производительность химводоочистки выросла практически на 30%

Андрей Кургин, главный инженер АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» отличает современный подход и рационализаторские решения при развитии производства. Работа по инвестпроекту велась параллельно со строительством третьего агрегата карбамида. Схема водоочистки, функционирующая в заданных параметрах, уже зарекомендовала себя при пусконаладке. Кроме того, благодаря комплексу уникальных технических решений предприятию удалось значительно снизить первоначальную стоимость проекта.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»