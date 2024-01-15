Я нашел ошибку
Главные новости:
Все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Более 1000 медработников региона получили соцподдержку
В последние два дня пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на тушение горящих автомобилей.
МЧС СО: соблюдaйте правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге на Полевом спуске и 4 – при храмах.
В Самаре 15 января рассказали о местах проведения Крещенских купаний
Сейчас пристальное внимание ресурсной организации направлено на посёлок Толевый в Железнодорожном районе.
В мороз и стужу: за неделю «РКС-Самара» устранили больше 30 повреждений на водопроводных сетях
Всего на победу в первом конкурсе 2024 года претендовало более 10 тыс. общественных инициатив из 88 регионов.
Объявлены результаты первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов: самарские НКО снова в лидерах
К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единицы техники и 130 дорожных рабочих.
За прошедшие сутки с улиц Самары вывезли более 2400 тонн снега
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
16 января в Самарской области небольшой снег, метель, до -8°С
Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.
«Тольяттиазот» реализовал инвестпроект по химводоочистке
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Тольяттиазот» реализовал инвестпроект по химводоочистке

15 января 2024 14:39
109
Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.

АО «Тольяттиазот» завершил масштабный проект по установке отдельного блока химводоочистки с автономным насосным и емкостным оборудованием. Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.

Применение новой схемы водоподготовки обусловлено необходимостью обеспечения сырьем агрегата по производству карбамида №3. В рабочем состоянии агрегат потребляет 200 кубических метров обессоленной воды в час. Дополнительная установка закрывает производственные потребности в полном объеме, а также позволяет получать ресурс регламентного качества.

Инвестпроект разработан на основе концепции, предложенной сотрудниками ТОАЗа. В ходе его реализации создан еще один блок ионообменных фильтров и две линии ионообменного обессоливания осветленной воды. За счет их интеграции в действующую технологическую схему общая производительность химводоочистки выросла практически на 30%

Андрей Кургин, главный инженер АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» отличает современный подход и рационализаторские решения при развитии производства. Работа по инвестпроекту велась параллельно со строительством третьего агрегата карбамида. Схема водоочистки, функционирующая в заданных параметрах, уже зарекомендовала себя при пусконаладке. Кроме того, благодаря комплексу уникальных технических решений предприятию удалось значительно снизить первоначальную стоимость проекта.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
15 января 2024, 14:16
В Тольятти провели первую тренировку по следж-хоккею для ветеранов СВО
В состав команды вошли ветераны боевых действий, получившие ранения и травмы. Спорт
84
Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов.
13 января 2024, 19:11
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов. Спорт
974
Для занятий следж-хоккеистов выделено время в расписании спорткомплекса "Метеор".
12 января 2024, 16:22
В Тольятти планируется создание команды по следж-хоккею для ветеранов СВО
Для занятий следж-хоккеистов выделено время в расписании спорткомплекса "Метеор". Спорт
976
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
227
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
905
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
984
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
838
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
888
Весь список