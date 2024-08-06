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«Тольяттиазот» провел парусную регату, посвященную 45-летию предприятия. Масштабное мероприятие состоялось в акватории Куйбышевского водохранилища и объединило более 200 участников из Самарской области.

На протяжении трех дней спортсмены участвовали в гонках в двух категориях: 12 взрослых экипажей на крейсерских яхтах, девушки и юноши в индивидуальном зачете на мини-яхтах. Возраст яхтсменов варьировался от 7 до 70 лет.

ТОАЗ был представлен парусниками класса «Конрад-25»: «Приз», «Орфей» и «Александрия». В экипажах гоночных судов — сотрудники Компании.

Золотыми призерами в своих зачетных группах стали команды на яхтах «Орфей», «Куйбышевазот» и «Х-99». Победители среди детей — Алексей Мищенко, Данила Казенкин, Виктор Петров, Тихон Сухно, Илья Кривобоков, Леонид Пинегин, Александр Шейко, Тимофей Лыков, Анна Чепрасова, Анна Гришнякова, Ирина Щетинина, Кира Безкровная, Глеб Мут и Арина Уразовская.

На торжественной церемонии закрытия было организовано праздничное шоу. Кубки и подарки от предприятия получили все призеры соревнований.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

Поддержка и развитие спорта в регионе присутствия — приоритетная задача корпоративной политики «Тольяттиазота». В юбилейный для предприятия год при поддержке ТОАЗа проводятся чемпионаты и турниры регионального и международного уровня. На самом предприятии сформированы и успешно выступают 8 корпоративных команд по различным видам спорта, включая экипажи яхтсменов. Регата в честь юбилейной даты становится для «Тольяттиазота» доброй традицией: предыдущие гонки проводились на сорокалетие Компании. С каждой новой регатой состав становится более представительным, а сам праздник — более масштабным.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»