«Тольяттиазот» поздравил жителей Тольятти с Новым годом

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ТОАЗ поздравил жителей Тольятти с Новым годом, установив в городе праздничную иллюминацию и организовав цикл детских представлений во Дворце культуры «Тольяттиазот».

Световые арт-объекты, выполненные сотрудниками ТОАЗа, украсили транспортную развязку основных улиц подшефного предприятию Комсомольского района. Праздничная композиция, установленная в середине декабря, будет находиться на «кольце» до конца января.

В дни зимних каникул в ДК «Тольяттиазот» состоялось 18 новогодних спектаклей для детей и взрослых. Уникальность представлений заключалась в индивидуальном подходе к их организации: сценарий, костюмы и декорации были подготовлены командой ДК. Елки посетили более 7 000 человек. 500 благотворительных билетов от предприятия получили воспитанники детских домов и центров для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Для детей и внуков сотрудников ТОАЗа представление стало частью новогодних подарков. Кроме того, им вручили сладости и гаджеты для создания трехмерных объектов и исследовательской деятельности. Совет молодежи предприятия организовал поздравления на дому: волонтеры «Тольяттиазота» в свободное от работы время в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили около 100 семей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

- 2024 год объявлен в России Годом семьи. Следуя неизменной традиции поддержки семейных ценностей, «Тольяттиазот» позаботился о детях сотрудников. Каждый ребенок получил новогодний подарок и приглашение на представление. Не остались без внимания и воспитанники детских домов: в канун праздника ТОАЗ передал им билеты на спектакль и организовал свое поздравление от талисмана предприятия Толика Азотова.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.