«Тольяттиазот» поздравил с Новым годом воспитанников православной школы

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Тольятти, 18 декабря 2023 г. В преддверии Нового года сотрудники «Тольяттиазота» поздравили воспитанников школы «Благовест» в селе Ягодное Ставропольского района. Детям вручили подарки, провели викторину по химии и показали мультфильмы предприятия. Главным гостем праздника стал талисман ТОАЗа Толик Азотов.

В школе, которая действует при православном Приходе храма в честь Воскресения словущего, учатся около 100 детей разного возраста. Образовательное учреждение посещают школьники из приемных и малообеспеченных семей. Воспитанникам «Благовеста» подарили наборы для проведения химических опытов, спортивный инвентарь и книги.

«Тольяттиазот» оказывает содействие Храму не в первый раз. Ранее компания передала строительные материалы для возведения часовни в честь Александра Невского на территории детского лагеря, который планируется открыть при школе. В настоящее время выполнен нулевой цикл строительства, работы по возведению основного корпуса намечены на следующий год.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

- «Тольяттиазот» поддерживает образовательные учреждения на постоянной основе. В 2022 году поддержку предприятия получили Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка и Поволжский православный институт им. Святителя Алексия Московского. В церковно-приходских классах преподают основы нравственных ценностей, духовности и патриотизма. Помогая Храму сегодня, мы делаем серьезный вклад в наше будущее завтра.

Фото предоставлено пресс-службой АО "ТОАЗ"