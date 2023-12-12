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«Тольяттиазот» подвел итоги второй профильной смены в центре талантов «Вега»

12 декабря 2023 14:15
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Итоги программы «Умные удобрения», в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.

В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов «Вега» завершилась вторая профильная смена ТОАЗа. Итоги программы «Умные удобрения», в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.

В рамках программы школьники изучали основы химической технологии, научные тренды в этой сфере и способы получения удобрений. Акцент на занятиях был сделан на исследовательской деятельности. Для участников также были организованы экскурсии на «Тольяттиазот» и профильные мастер-классы. Одним из приоритетов образовательной смены стало эковоспитание подрастающего поколения. За спортивное направление отвечали представители движения Уралхим Run Factory: зарядки с чемпионами проводили заслуженный мастер спорта России Аюб Гуданатов и тренер высшей категории Арсен Джалилов.

Итоговые проекты учеников смены оценивали преподаватели университетов Самарской области и сотрудники ТОАЗа. Победителем стал проект «Серный карбамид» группы самарских и тольяттинских школьников. Второе место заняла работа «Получение двух продуктов из латекса: каучук и удобрения». Бронза досталась проекту «Устранение гидратообразования». Спецпризами предприятия были отмечены работы «Карбамид в нефтепереработке» и «Создание оболочки с пролонгированным действием для удобрений».

Центр «Вега», работающий по модели всероссийского образовательного центра «Сириус», является партнером «Тольяттиазота» на протяжении трех лет. Сначала для талантливых детей региона проводились элективные уроки и мастер-классы, а в мае 2023 года впервые была открыта профильная смена в области химии.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ТОАЗ»:

- «Тольяттиазот» создает кадровый резерв сотрудников за счет подготовки специалистов начиная со школьной скамьи. Двухнедельный курс профильной смены для старшеклассников зарекомендовал себя в качестве отличного пособия по технологии производства азотных удобрений, поэтому принято решение проводить смену на регулярной основе.  Приоритет на занятиях отдается практической части. Именно это позволяет раскрыть потенциал талантливых школьников и стимулировать их интерес к исследованиям, сообщает пресс-служба АО «ТОАЗ».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»

Теги: Тольятти

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