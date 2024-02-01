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Тольяттиазот объявляет о начале грантового конкурса Химия добра

1 февраля 2024 12:50
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Тольяттиазот объявляет о начале грантового конкурса Химия добра

Стартовал седьмой этап программы реализации общественных инициатив «Химия добра», инициированного «Тольяттиазотом». К участию приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. Программа не предназначена для физических лиц. География проведения — г.о. Тольятти и Ставропольский район Самарской области. Заявочная кампания продлится до 30 апреля 2024 г.  

Все поступившие инициативы будут проверены на соответствие формальным критериям и переданы на рассмотрение жюри. Членами комиссии станут представители АО «Тольяттиазот», администрации города, благотворительных и общественных организаций. Авторы лучших проектов получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 70 до 500 тыс. рублей.

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