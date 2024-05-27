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ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником
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ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником

27 мая 2024 15:06
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На площади ДК «Тольяттиазот» собралось около 6 000 жителей и гостей Тольятти.

ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником. На площади ДК «Тольяттиазот» собралось около 6 000 жителей и гостей Тольятти.

Стартовала череда праздничных мероприятий с торжественного награждения лучших сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами Минпромторга Самарской области и «Тольяттиазота». 20 новых имен занесены на Доску почета компании. В этом году ее открытие прошло в необычном формате — виртуальном.

Ключевое празднование состоялось во Дворце культуры, где награды сотрудникам вручали губернатор региона Дмитрий Азаров, генеральный директор ТОАЗа Анатолий Шаблинский, а также представители Самарской губернской, Тольяттинской городской думы и регионального Росхимпрофсоюза.

Знака «Почетный химик» удостоены оператор ДПУ цеха по производству аммиака №1 Николай Соколов, оператор ДПУ цеха по производству аммиака №6 Григорий Малышев, оператор ДПУ цеха по производству аммиака №7 Анатолий Трибуналов и слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта №23 Александр Буянов. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и личный вклад в развитие химической отрасли пять сотрудников ТОАЗа получили Почетные грамоты Минпромторга РФ.

Во время концерта для зрителей были продемонстрированы видеоролики, отражающие производственные итоги, корпоративную культуру и планы по развитию компании. Слоган праздника этого года — «45 лет «Тольяттиазот». Лидерство вне времени». На площади ДК были организованы яркие фотозоны, химические мастер-классы и интерактивы. Кульминацией юбилейных мероприятий стало выступление групп «Иванушки International» и «Дюна», а также праздничный салют.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО «ТОАЗ»:

"45 лет назад в «Тольяттиазоте» была получена первая партия аммиака. На протяжении всех этих десятилетий компания прочно удерживает статус флагмана химической промышленности страны.  Производственные успехи и достижения — это не все приоритеты ТОАЗа. Мы также заботимся о регионе присутствия. Команда профессионалов предприятия приумножает достижения прошлых лет и привносит в рабочие процессы все самое новое и современное. У ТОАЗа амбициозные планы на будущее. Впереди много работы, масштабной и интересной".

 

Фото:   пресс-служба АО «ТОАЗ»

Теги: Мероприятия Тольятти

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