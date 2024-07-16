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ТОАЗ организовал для сотрудников юбилейный десятый турнир по рыбной ловле. В соревнованиях приняли участие около 50 представителей различных цехов и подразделений Компании — всего 22 команды. Корпоративный турнир, который длился шесть часов, прошел на озере около села Ташла Самарской области.

Победителями стали Николай Петров и Борис Погорелов — машинисты насосных установок цеха по производству карбамида №08К. Вес их улова составил 8,6 кг.

Второе место заняли главный инженер Компании Андрей Кургин и слесарь-ремонтник цеха№25 Павел Клящин. Они же победили в номинации «Самый крупный экземпляр», выловив карпа весом почти 3 кг.

Бронзовые призеры — представители цеха №01А: старший мастер цеха Игорь Чужов и оператор ДПУ Евгений Ветчинкин.

Все участники соревнований награждены дипломами, а победители — кубками и специальными тематическими призами предприятия.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» круглогодично организует корпоративный досуг для сотрудников. Тренинги, экскурсии по городам России, интеллектуальные квизы, соревнования по различным видам спорта — все это помогает развиваться, укреплять здоровье и вырабатывать командный дух.

Фото: пресс-служба АО «ТОАЗ»