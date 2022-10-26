Я нашел ошибку
Главные новости:
В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины.
ГИБДД СО:  когда обувать зимнюю резину
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с мероприятия.
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В норме оно колеблется от 110-140 мм рт. ст. «Золотой стандарт» — это диапазон 120/80 мм рт. ст.
Мария Скуратова: регулярное измерение артериального давления и прием назначенных врачом медикаментов помогут избежать сосудистых катастроф
На выставке представлены произведения XX столетия из собрания Самарского художественного музея.
Самарская выставка «Грани XX века» открылась в Москве
Строительная готовность Климовского моста составляет 65%.
Виктор Кудряшов провел совещание по строительству обхода города Тольятти с мостом через Волгу
Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна.
Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать
Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети-инвалиды и их родители получают бесплатную помощь в группе «Передышка» в Тольяттинском реабилитационном центре
В России выявили два новых варианта COVID-19
В России выявили два новых варианта COVID-19
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.33
0.17
EUR 60.46
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

26 октября 2022 14:22
111
Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна.

Оператор билайн сделал Тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Накопив 100 «сот», можно будет открыть суперспособности апперов.

20 «сот» будут подарены клиенту билайна, подключившему Тариф UP*. И каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, он будет получать по три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 «соту», а при выполнении всех трех в течение дня можно получить 5 «сот». Одна суперспособность стоит 100 «сот».

Как будут выглядеть задания?

Задания внутри приложения билайн самые разные. Как совсем простые, например, зайти в мобильное приложение билайна, так и более сложные — сыграть несколько партий в игру в приложении билайн.

Какие суперспособности появились у апперов?

Пчела Базя

+50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами**

Дракон Юнг

+15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.**

Кот Пуш

скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб)

Панда Тапа

+1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети

Робот Пинг

Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению

Суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. Важно уточнить, что при смене аппера суперспособность отключается.

Напомним, что в Тарифе UP «живут» пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями. При этом у каждого клиента билайна есть возможность настроить Тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, СМС, подключить дополнительные сервисы.

*При подключении/переходе на «Тариф UP» и получении «сот» в мобильном приложении. билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023 года. Не действует при повторном подключении Тарифа UP.

** Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.

Реклама. beeline.ru LatgBTgrU

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:   билайн

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
26 октября 2022  12:56
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
140
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
26 октября 2022  12:25
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
176
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
26 октября 2022  11:33
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
262
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
26 октября 2022  09:53
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
219
Обсудили меры профилактики употребления наркотиков среди молодежи и подростков.
25 октября 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области
447
Весь список