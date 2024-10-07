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«Т Плюс» поздравила Самарский государственный технический университет со 110-летием

7 октября 2024 19:45
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Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс».

Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 110-летию Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Руководитель компании отметил плодотворную совместную работу по привлечению молодежи в энергетику, а также поздравил студентов и преподавательский состав с юбилеем.

«Т Плюс» активно взаимодействует с СамГТУ, реализуя целую серию совместных профориентационных проектов. В помощь этой работе в 2019 году здесь был создан современный лабораторный комплекс. В числе совместных инициатив «Школа молодого энергетика» (для школьников), «Тест-драйв» (для абитуриентов), «Энергия будущего» (для студентов) и другие проекты. В частности, благодаря проекту «Энергия будущего» число трудоустроенных в «Т Плюс» выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 – в 2024 году. Ее участники – студенты профильного теплоэнергетического факультета – проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от «Т Плюс».

Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. В частности, это позволило увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз.

«В современных условиях престиж технического образования неуклонно растёт. Сотрудничество «Т Плюс» с ВУЗом с каждым годом становится всё более плодотворным и масштабным, а выпускники Политеха – всегда востребованы на производственных предприятиях компании. Так, в этом году 19 будущих инженеров-энергетиков подписали договоры на целевое обучение в рамках проекта «Энергия будущего», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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