Сызранскими сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства

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В мае 2025 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 43-летнего гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель Приволжского района Самарской области, 1980 года рождения, организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова – многозаходных ловушек в акватории Волги Саратовского водохранилища.

Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их. Мужчина вернулся за уловом через несколько дней. К моменту появления правоохранителей он успел выловить и переложить в ведро 29 раков.

Сотрудниками транспортной полиции с места происшествия изъяты многозаходные ловушки, резиновый костюм и пластиковое ведро, принадлежащие нарушителю.

Раки выпущены в тот же день в естественную среду обитания.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 6 500 рублей.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте