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Студенты «Крыльев Ростеха» получили рабочие профессии

13 января 2023 17:06
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Будущие конструкторы-двигателисты, освоили токарное дело и продемонстрировали полученные навыки на квалификационном экзамене.

Студенты проекта «Крылья Ростеха», будущие конструкторы-двигателисты, освоили токарное дело и продемонстрировали полученные навыки на квалификационном экзамене. Получение рабочей профессии обязательно для студентов специального образовательного проекта ОДК-Кузнецов, самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, и Самарского университета имени С.П. Королева.

Работу студентов оценивала квалификационная комиссия, в состав которой вошли мастера производственного обучения и эксперты от производства. Экзамен проходил в два этапа – в учебном центре ОДК-Кузнецов состоялась сдача теоретического экзамена, затем непосредственно в цехе комиссия оценивала профессиональное мастерство учащихся. По заданию они выполняли механическую обработку деталей на токарных станках.

Прошедшим испытания «целевикам» были вручены свидетельства о получении профессии токаря с присвоением третьего квалификационного разряда.

«Студенты первого курса «Крыльев Ростеха» обучаются и работают под наставничеством опытных инженеров опытно-конструкторского бюро. Образовательная программа включает углубленное изучение программирования, а с будущего года ребят ждут новые направления подготовки. К примеру, это дисциплины, связанные с применением аддитивных технологий в производстве. Совместно с Самарским университетом мы стремимся подготовить высококвалифицированных специалистов, быстро адаптирующихся к изменениям в двигателестроительной отрасли», - отметила директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ольга Красавина.

В прошедшем 2022 году состоялся третий набор студентов целевого обучения образовательной программы ОДК-Кузнецов и Самарского университета «Крылья Ростеха». Сейчас 54 студента обучаются в Самарском университета по программе подготовки инженеров нового поколения по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Они осваивают профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей и с первого дня обучения трудоустроены на предприятие. Обучение студентов проходит по усиленной программе подготовки с ориентацией на современные востребованные профессиональные компетенции. После получения диплома о высшем образовании молодому специалисту гарантирована работа в ОДК-Кузнецов. Мотивационная составляющая предполагает стипендию от предприятия (помимо стипендии от университета), компенсацию затрат на связь и общежитие.

Госкорпорация направила в прошлом году на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках проекта «Крылья Ростеха».

Набор в этом году расширен почти в 1,5 раза в связи с высокой востребованностью кадров для авиастроения.

 

Фото:   ОДК-Кузнецов

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