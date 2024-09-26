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Студенты из Сызрани познакомились с работой предприятия, выпускающего керамику

26 сентября 2024 10:39
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Студенты из Сызрани познакомились с работой предприятия, выпускающего керамику

Для студентов и выпускников учебных заведений служба занятости Самарской области реализует проект «Моя профессия», который направлен на комплектование предприятий молодыми специалистами. Это стало возможным благодаря модернизации службы занятости, прошедшей в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.

Специалисты центров занятости области организуют экскурсии на различные предприятия, чтобы молодые люди могли воочию увидеть рабочие места и получить полное представление об условиях работы. Так, группа студентов Сызранского политехнического колледжа побывала на экскурсии на заводе «Сызранская керамика». Они прошли весь путь от приготовления шликера (исходного материала) до склада готовой продукции.

«Экскурсия была интересной, - поделился Артем Гусев, студент 1 курса. - Нам показали весь процесс изготовления продукции. Больше всего меня впечатлила печь, где поддерживается температура около 1200 градусов. Также мне понравилось, как здесь работает техника безопасности, как здесь за этим следят, выдают каски, жилеты, полностью всю экипировку».

Предприятие развивается и активно набирает сотрудников.

«В этом году четыре новые линии запустили, открыли восемьдесят пять рабочих мест, - рассказал Роман Козырев, директор АО «Сызранская керамика», - есть потребность в кадрах, поэтому откликнулись на инициативу провести такую экскурсию. Думаю, ребятам интересно посмотреть, как делаются те предметы, которыми мы пользуемся каждый день».

Проект «Моя профессия» призван решать такие задачи, как популяризация рабочих профессий, комплектование предприятий молодыми специалистами и закрепление их на рабочих местах. 

«Для предприятия такая экскурсия - это уникальная возможность рассказать о себе и поделиться своим опытом, знаниями, привлечь молодых специалистов, - отметила Юлия Шпанова, заместитель руководителя территориального центра занятости населения г.о. Сызрань и м.р. Сызранский. - Для студентов - это возможность своими глазами увидеть производство, окунуться в атмосферу мира рабочих профессий, почувствовать производственные процессы, технологии».

В Самарской области почти 49 тысяч свободных вакансий. Многие предприятия предлагают меры поддержки, расширенный соцпакет для своих сотрудников, регулярно повышают заработную плату. Подробнее с вакансиями и предлагаемыми условиями работы можно ознакомиться на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru.

 

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