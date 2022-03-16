47

Специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе сайта и приложений Wildberries, говорится в сообщении компании. В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки. По данным сервиса "Даундетектор", количество ошибок в работе сайта Wildberries к сегодняшнему утру снизилось в 16 раз по сравнению с 14-м марта.

Срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу продлен, автоматически увеличен их срок хранения в пунктах выдачи заказов.

Wildberries уточнила, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт надежно защищены.

Ретейлер проводит внутреннее расследование причин, которые повлекли появление ошибок в работе сайта. Результаты расследования будут направлены в правоохранительные органы, передает Радио Маяк.