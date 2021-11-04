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Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к переименованию Facebook в Meta

4 ноября 2021 09:36
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Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" заявил, что не имеет отношения к планам по переименованию компании Facebook в Meta.

Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что не имеет отношения к планам по переименованию компании Facebook в Meta, пишет РИА Новости.

 

"Раз уж пошла путаница: я не имею никакого отношения к тому, что делает Facebook, включая метавселенную, кроме того очевидного факта, что они используют термин, придуманный мной в "Лавине". Между мной и Facebook не было взаимодействия и никаких бизнес-отношений", - написал писатель в Twitter.

Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.

Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.

Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.

 

Фото: REUTERS / Dado Ruvic/Illustration / РИА Новости

Теги: США

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