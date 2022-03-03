Совет директоров британской компании OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура

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Совет директоров британской компании OneWeb проголосовал за приостановку всех планировавшихся запусков своих спутников с космодрома Байконур, передает ТАСС.

"Совет OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице OneWeb в Twitter.

Ранее Роскосмос назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров OneWeb условием запуска ее спутников, что связано с "враждебной позицией Великобритании в отношении России". В госкорпорации подчеркнули, что отказ от запуска не приведет к экономическому ущербу, поскольку создание ракет и разгонных блоков уже оплачено. "Имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации", - добавили в Роскосмосе.

В среду британское правительство объявило, что не будет продавать свою долю в OneWeb и обсуждает ситуацию с другими акционерами компании.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура был запланирован на 5 марта в 01:41 мск. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все спутники группировки, которые сейчас находятся на орбите, были выведены российскими ракетами "Союз".

Как уточнили в госкорпорации, иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится. Российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком до вечера 4 марта юридических гарантий того, что они будут использоваться только в гражданских целях.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС