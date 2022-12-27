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Сотрудники Самарского метрополитена задекорировали все 10 станций к Новому году

27 декабря 2022 16:42
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Отдельные украшения и целые инсталляции выполнены своими руками.

Сохраняя традиции, сотрудники самарского метрополитена задекорировали все 10 станций. Постарались поддержать общую новогоднюю концепцию, при этом каждая станция оформлена в индивидуальной стилистике.

Отдельные украшения и целые инсталляции выполнены своими руками. Самые опытные работники вспоминают: традиция существует с момента начала функционирования «подземки», но настолько тщательно и комплексно к вопросу предновогодней подготовки подходят последнее десятилетие. Однако, если в предыдущие годы каждый объект участвовал в конкурсе, станции посещала конкурсная комиссия и ставила оценки по разным критериям, то в этом году впервые отошли от конкурентной борьбы.

«По мнению коллектива самарского метрополитена, поддержанному дирекцией, решили отказаться от выбора самых эффектных станций, поскольку все сотрудники с теплом и старанием подходят к процессу украшения вестибюлей – по-домашнему. Чтобы было красиво, люди генерируют идеи, вкладывают не только свой труд, но и частичку души. Они хотят создать уют и праздничную атмосферу, прежде всего, для пассажиров – жителей и гостей Самары. Также радуют себя и своих коллег, что особенно важно для тех, кому предстоит нести службу в предстоящие новогодние праздники, – отметил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин. – При поддержке профсоюзной организации мы обеспечили наших креативных декораторов всеми материалами, необходимыми для изготовления новогодних украшений».

Так, на станции «Российская», кроме прочей новогодней атрибутики, появился «камин» – символ домашнего тепла.

«Наш коллектив ответственно подходит не только к работе. Мы очень дружны, трепетно относимся к семейным ценностям, храним семейный очаг. Именно поэтому сообща смастерили «камин». Использовали для этого картон, обои и обожженные деревяшки. Персонал дежурной смены, который в полночь встретит Новый год на станции, сможет подойти к нему и нашей елочке, поговорить друг с другом по душам и подарить самые теплые пожелания, – рассказала дежурный станционного поста централизации станции «Российская» Ольга Жиляева. – Пассажиры, конечно, замечают новый облик метро, фотографируются на фоне инсталляций и благодарят нас за то, что украшения мы делаем собственноручно и в целом за добросовестную работу».

Ольга Жиляева трудится в МП «Самарский метрополитен» 2 десятилетия. Столько же исполняется станции самарской «подземки», которая носит столичное название. 20 лет назад 27 декабря 2022 года была введена в эксплуатацию «Московская». В преддверии 2023 года здесь «поселился» символ грядущего года – живописный кролик. На «Безымянке» же другая, не менее символичная картина – снежинки кружат вокруг парочки котов. На «Кировской» атмосферу праздника усиливает «торт» величиной с половину человеческого роста. А вестибюль «Гагаринской» превратился в галерею детских рисунков.

«На выставке «Зима глазами детей» мы представили более 20 красочных работ, которые создали воспитанники самарской ДШИ № 5, среди которых и моя дочь. Кроме того, примерно за неделю сотрудники нашей станции расписали стены. Конечно, после праздников все это жалко убирать и отмывать, но у нас каждый готов предложить свою помощь и в этом, а не только в украшательстве помещений», – рассказала дежурный по станции «Гагаринская» Яна Шагаева.

«Станции становятся еще красивее – новогодним оформлением метрополитен удивляет нас каждый год, и мы заряжаемся праздничным настроением! В этот раз особенно порадовали детские рисунки – работы выполнены талантливо, со вкусом. Рассматриваешь эти сюжеты и получаешь только позитивные эмоции», – отметила пассажир метро Ирина Панкратова.

Новогодним декором на станциях метро можно полюбоваться до середины января.

Напомним, что в преддверии Нового года функционированию муниципального общественного транспорта Самары уделяется особое внимание. Так, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года работа трамваев и троллейбусов продляется до 02:00 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня. Автобусы будут работать по такому же графику. Самарский метрополитен с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работает с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня.

 

Фото:   администрация Самары

 

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