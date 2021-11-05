СМИ:  Meta обсуждала открытие магазинов по продаже устройств виртуальной реальности

Американская компания Meta вела обсуждение открытия сети розничных магазинов для продажи устройств виртуальной реальности, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По данным ее источников, предполагалось, что в сети будет представлен ассортимент устройств, производимых подразделением Reality Labs, в частности гарнитура виртуальной реальности и очки дополненной реальности.
Согласно документам компании, с которыми ознакомилась газета, целью этих магазинов является попытка сделать мир "более открытым и взаимосвязанным". По мнению сотрудников Meta, взаимодействие с такими устройствами должно создавать положительные эмоции.
Серьезная работа над данной инициативой началась еще в прошлом году, отмечают источники The New York Times, непосредственное обсуждение открытия физических магазинов стартовало за несколько месяцев до ребрендинга компании Facebook.
Представители Meta отказались комментировать изданию эту информацию.
Фото: REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/РИА Новости