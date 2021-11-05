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СМИ:  Meta обсуждала открытие магазинов по продаже устройств виртуальной реальности

5 ноября 2021 20:28
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Согласно документам компании, с которыми ознакомилась газета, целью этих магазинов является попытка сделать мир "более открытым и взаимосвязанным".

Американская компания Meta вела обсуждение открытия сети розничных магазинов для продажи устройств виртуальной реальности, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным ее источников, предполагалось, что в сети будет представлен ассортимент устройств, производимых подразделением Reality Labs, в частности гарнитура виртуальной реальности и очки дополненной реальности.

Согласно документам компании, с которыми ознакомилась газета, целью этих магазинов является попытка сделать мир "более открытым и взаимосвязанным". По мнению сотрудников Meta, взаимодействие с такими устройствами должно создавать положительные эмоции.

Серьезная работа над данной инициативой началась еще в прошлом году, отмечают источники The New York Times, непосредственное обсуждение открытия физических магазинов стартовало за несколько месяцев до ребрендинга компании Facebook.

Представители Meta отказались комментировать изданию эту информацию.

 

Фото:   REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/РИА Новости

 

Теги: США

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