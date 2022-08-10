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Slovnaft анонсировал возобновление поступления нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию ночью

10 августа 2022 18:41
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Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав венгерского холдинга МОL словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар.

"Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территорию Венгрии ожидается в течение ночи со среды на четверг", - сказал Молнар.

Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

 

Фото:    AP Photo / Sergei Grits / РИА Новости

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