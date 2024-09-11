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В экипаж корабля «Союз МС-26» входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.
С космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-26»
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С космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-26»

11 сентября 2024 20:38
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В экипаж корабля «Союз МС-26» входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26» с экипажем 72-й длительной экспедиции к Международной космической станции.

11 сентября в 19:23 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26», который вывела на орбиту ракета космического назначения «Союз-2.1а». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.

В экипаж корабля «Союз МС-26» входят участники 72-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит. Также в отсеках космического корабля к МКС отправлено 130 кг грузов.

Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент надежности составляет 99,99%. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами ОДК-Кузнецов, занятыми в серийном производстве данной продукции.

 

Фото: двигатели производства самарского предприятия ОДК-Кузнецов обеспечили старт ракеты с космодрома Байконур

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