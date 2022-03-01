Сеть магазинов «Магнит» и платежная система «Мир» обещают скидку 15% всем пенсионерам

115

Российские пенсионеры с 1 марта до 31 мая 2022 года, расплачиваясь за покупки картой «Мир», получат скидку 15% в сети магазинов «Магнит» по всей стране.

Акция действует с понедельника по пятницу в определенные часы: в магазине «Магнит» у дома - с открытия и до 11:00, в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» - до 14:00*. Для получения скидки необходимо оплатить покупки пенсионной картой «Мир», а также предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Скидкой также могут воспользоваться социальные работники, волонтеры или родственники, ухаживающие за пенсионером (для получения скидки на кассе необходимо предъявить свой паспорт, справку об уходе за пенсионером и копию или фотографию пенсионного удостоверения, а также бейдж волонтера или служебное удостоверение соцработника).

Полные условия акции и адреса магазинов опубликованы на сайте платежной системы «Мир» www.privetmir.ru и портале сети магазинов «Магнит» www.magnit.ru.

Павел Локшин, директор по маркетингу розничной сети «Магнит»:

«Мы рады совместно с платежной системой «Мир» предложить пенсионерам дополнительную возможность сэкономить в наших магазинах. Скидка будет действовать в период наименьшего трафика, а значит пожилые покупатели смогут воспользоваться ей максимально безопасно с учетом непростой ситуации с COVID-19».

Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир»:

«Мы предоставляем скидку в одной из крупнейших и наиболее популярных у россиян торговых сетей. По статистике, 23% всех оплат в часы действия акции в «Магните» приходятся именно на карты «Мир». Кроме того, продуктовые магазины и гипермаркеты – это безусловно лидирующая категория оплат у держателей карт «Мир». В прошлом году жители страны совершили в этих магазинах больше 6,5 миллиардов оплат национальными картами».

Совершать покупки с выгодой по карте «Мир» смогут пенсионеры в более чем в 3,9 тысячах населенных пунктах, где расположены свыше 19 тысяч продовольственных магазинов сети «Магнит».

*время действия акции в Республике Башкортостан и Кемеровской области может отличаться.