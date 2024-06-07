СДЭК восстановил прием посылок от крупных клиентов в Самаре

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С сегодняшнего дня юридические лица снова могут отправлять товары через логистического оператора. СДЭК предоставляет широкий спектр услуг для клиентов, включая возможность примерить заказ в пункте выдачи, заказать курьерскую доставку на удобное время, отслеживать путь посылки онлайн, а также легко оформить возврат, если часть товаров не подошла.

«Наша компания сотрудничает со СДЭК уже более 10 лет. Никакие мелкие перипетии не мешают нашей совместной работе. Опасений у нас нет. Сегодня мы возобновили интеграцию и отгрузки через СДЭК для наших клиентов — интернет-магазинов. Покупатели любят СДЭК за удобное расположение и качество сервиса», – прокомментировал Евгений Чернов, основатель и управляющий директор PIM Solutions.



«Для «Снежной Королевы» компания СДЭК является давним доверенным партнером по доставке интернет-заказов. Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказались наши коллеги, которые приложили максимум усилий для восстановления работы системы в кратчайшие сроки. Клиентский сервис в меру своих возможностей своевременно отрабатывал все замечания, поддерживая прозрачность ситуации и решая вопросы клиентов при выдаче заказов. Мы возобновляем отгрузки и надеемся, что уже в скором времени вернемся к нашим объемам в заказах и клиенты снова смогут получать посылки силами СДЭК», — Елена Озерова, руководитель отдела электронных продаж и интернет-рекламы.

«С компанией СДЭК мы успешно сотрудничаем с середины 2022 года и с момента подключения только наращиваем объемы доставок заказов нашим покупателям.

Основная задача, которую мы решали при подключении СДЭК, это расширение географии доставки по всей России. Для этого был необходим надежный партнер, чтобы наши новые покупатели получали заказы вовремя.

Сейчас через СДЭК мы доставляем до 40% заказов интернет-магазина и планируем расширять наше сотрудничество.

Особо отмечу, что в период сбоя сотрудники СДЭК были на связи и постоянно информировали нас о статусе работ и прогнозах восстановления оказания услуг. Это позволило нам предоставлять покупателям актуальную и правдивую информацию, что минимизировало количество отмененных заказов», — Александр Линин, директор интернет-магазина.