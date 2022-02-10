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Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.
Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет
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Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет

10 февраля 2022 15:59
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Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.

Новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех", передает ТАСС.

В Ростехе отметили, что в ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. Самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

"Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики" - приводит пресс-служба слова командира экипажа, летчика-испытателя ТАНТК им. Г. М. Бериева Сергея Пархаева.

Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации "Ростех", сообщил, что летные испытания самолета А-100 "Премьер" завершатся в 2022 году.

Комплекс А-100 "Премьер" нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

 

Фото:  Ростех/ТАСС

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