Самарцы получат энергию в подарок от АО «СамГЭС»

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Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» разыгрывает 10 000 кВт*ч электроэнергии среди добросовестных потребителей – пользователей Личного кабинета. Для участия в акции «Энергия в подарок» до 25 декабря 2022 года потребитель должен выполнить следующие условия:

∙ быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;

∙ не иметь долгов и неоплаченных пеней;

∙ передать показания прибора учета до 25 декабря;

∙ внести авансовый платеж за декабрь 2022 год и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).

Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.

Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 декабря 2022 года включительно.

Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.