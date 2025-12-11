Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Самарское предприятие увеличило эффективность производства благодаря бережливым технологиям

187
Самарское предприятие увеличило эффективность производства благодаря бережливым технологиям

В Самарской области успешно завершен очередной пилотный проект в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его участником стало ООО «Прогресс благоустройства» – ведущий российский производитель детских игровых комплексов, уличного спортивного и паркового оборудования. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие провело оптимизацию ключевых процессов, что позволило значительно повысить эффективность производства востребованной продукции для создания комфортной городской среды.

Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности является одним из ключевых приоритетов государственной политики, о чем неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин. На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию, в котором принимал участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Глава государства отметил: «Надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы», подчеркнув важность внедрения передовых технологий и управленческих практик. Опыт «Прогресса благоустройства»  наглядно демонстрирует, как бережливые технологии работают в реальном секторе экономики.

Основные улучшения были сосредоточены на двух участках производства: цехе лазерной обработки и складе триметалла.

На эталонном участке лазерной резки внедрены принципы 5С и визуального управления. Были разработаны специальные тележки для оперативной подачи заготовок на гибку и приспособления для безопасной выгрузки металла, что устранило простои и сократило излишние перемещения.

Склад триметалла был полностью перестроен: внедрена система 5С, усовершенствована логистика выдачи металла на сварочные посты. Теперь комплектующие поступают в цех точно в срок, что минимизирует время ожидания.

Ключевые результаты проекта:

-Рост производительности труда (выработки) на 10,6% на оптимизированных участках;

-Снижение времени протекания ключевых процессов на 43,5%;

-Сокращение объёмов незавершённого производства на 36,8%.

«Участие в федеральном проекте дало нам не просто набор инструментов, а системный взгляд на производство. Мы научились видеть скрытые потери и целенаправленно их устранять. Это прямой путь к росту нашей конкурентоспособности и способности закрывать потребности регионов в качественной отечественной продукции для благоустройства», – прокомментировал директор ООО «Прогресс благоустройства» Дмитрий Стариков.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость таких проектов для региона: «Бережливые технологии позволяют наращивать выпуск продукции без увеличения затрат, что критически важно в условиях задач импортозамещения.  Сегодня в Самарской области в федеральном проекте участвуют 213 предприятий, а общий экономический эффект от реализованных мероприятий превышает 2,8 млрд рублей».

Напомним, что предприятия, заинтересованные в повышении своей эффективности, могут получить подробную информацию об условиях участия на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области.

