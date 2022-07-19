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Самарское предприятие ОДК выпустило в Волгу мальков стерляди

19 июля 2022 13:53
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Самарское предприятие ОДК выпустило в Волгу мальков стерляди

Самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха проведена акция по выпуску в Волгу молоди стерляди. Всего в реку выпущено свыше 15 тысяч штук мальков краснокнижной рыбы. 

ПАО «ОДК-Кузнецов» проведена традиционная экологическая акция по выпуску в Саратовское водохранилище реки Волга мальков-сеголеток стерляди – рыбы особо ценной породы, занесенной в Красную книгу. Мальки выращены в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, где им был обеспечен постоянный уход и специальные условия. Здесь же разработана методика безопасной высадки мальков – для того, чтобы молодь не повредилась при пересадке в воду, применяется желоб, направленный на участок Волги с большей глубиной. 

Комиссия, в состав которой вошли представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства, подтвердила удовлетворительное состояние мальков, проверила их количество и навеску перед выпуском в естественную среду обитания. 

«Экологичность производства – одно из приоритетных направлений политики «ОДК-Кузнецов». За последние два года на предприятии открыто новейшее гальваническое производство замкнутого цикла, построен комплекс современных очистных сооружений, и сегодняшний выпуск молоди стерляди – еще один этап нашей природоохранной работы. Помимо этого на предприятии действует система производственного экологического контроля – ведутся лабораторные исследования физических и химических показателей сточных вод, атмосферного воздуха на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства», – отметил главный инженер ПАО «ОДК-Кузнецов» Олег Гусев. 

Всего в Волгу в районе села Винновка выпущены 15 тысяч 615 мальков стерляди. Общая биомасса выпущенной молоди составила 23 килограмма, каждая особь весит примерно 1,5 грамма. Благодаря тому, что перед искусственным зарыблением мальки были приспособлены к речной воде и температурному режиму, переселение их в естественную среду обитания прошло успешно. 

Экологические акции по пополнению водных биоресурсов проводятся самарскими двигателестроителями ежегодно в летний сезон. 

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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