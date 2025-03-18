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Самарский Росреестр продолжает серию обучающих мероприятий для адвокатского сообщества
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Самарский Росреестр продолжает серию обучающих мероприятий для адвокатского сообщества

18 марта 2025 15:38
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Темой очередного семинара стала федеральная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД) – стратегия развития Росреестра.

Темой очередного семинара в Палате адвокатов Самарской области стала федеральная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД) – стратегия развития Росреестра.

 Заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин рассказал адвокатам о системной работе по заполнению НСПД пространственными данными из федеральных и региональных информационных систем. 

Спикер обратил внимание на то, что Публичная кадастровая карта с 2025 года полностью интегрировала на платформу https://nspd.gov.ru/ и содержит актуальные данные только в указанной системе. Показал возможности сервиса «Индивидуальное жилищное строительство», посредством которого можно разместить дом на участке, при этом соблюсти все разрешенные законом отступы. Рассказал, что информацию о территориальных зонах, красных линиях и иных зонах с особыми условиями использования территорий можно найти с помощью сервиса «Градостроительная проработка онлайн». Подробности ранее нами освещались по ссылке: https://vk.com/rosreestr63?w=wall-210717495_1055 Наглядно продемонстрировал проверку технических и межевых планов в сервисе «Визуализация пространственных данных».

«Завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных планируется к 2030 году, однако уже сегодня ее можно и нужно эксплуатировать и внедрять в свою деятельность, так как НСПД содержит массу полезных сервисов для всех категорий граждан»- подытожил Константин Минин.

«Условиями сохранения статуса адвоката является постоянное повышение своих знаний. Современное законодательство совершенствуется, и это требует от адвокатов постоянного отслеживания всех законодательных изменений. Это важно для оказания квалифицированной помощи своим доверителям. Управление Росреестра по Самарской области ведет огромную работу по проведению обучающих семинаров, направленных на повышение знаний и осведомленности адвокатов в области регистрации прав на объекты недвижимости и навыков использования электронных сервисов Росреестра. Указанное подтверждает и прошедший в стенах Палаты семинар. Полный зал участников, активно задаваемые вопросы, обсуждения – все свидетельствует об интересе адвокатов и заинтересованности Управления Росреестра в обучении правоприменителей пользоваться этим глобальным сервисом.» – комментирует Вице-Президент ПАСО Наталья Сухова.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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